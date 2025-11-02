Цыганова назвала «шабашем» вечеринку в здании «Ленфильма»

В середине октября в здании «Ленфильма» состоялась вечеринка в честь дня рождения андеграундного клуба Konrkult, на которой «полуголые молодые люди в масках отплясывали и целовались на сцене». Такие кадры появились в свободном доступе в Сети и стали причиной очередного скандала, информирует издание passion.ru.

Вика Цыганова отреагировала на эту историю. В Telegram-канале она написала, что организаторы нарушили «нормы морали», устроив «пляски на костях» в трудное для страны время.

«Когда-то блокадный город-герой Санкт-Петербург продолжает рушить нормы морали и выходить за все рамки приличия. Якобы организаторы захотели удивить гостей, поэтому модный показ плавно перешел в этот шабаш с мелькающими сзади надписями на кресте. Вот вам и традиционные ценности в главном здании киностудии „Ленфильм“, которое символизирует целую веху истории города и прославленную киноиндустрию СССР. Уместны ли сегодня подобные пляски на костях?» — задала риторический вопрос Цыганова.

Пресс-служба «Ленфильма» сообщила, что киностудия предоставила павильон в аренду. Утверждается, что на входе проводилась проверка по документам, а охрана не допускала лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде.

Кстати, в преддверии Хеллоуина Кристина Орбакайте опубликовала на своей странице в соцсети свежие фотографии. Судя по снимкам, семья облачилась в тематические костюмы ради вечеринки. Клава надела наряд чертенка, а Михаил и Кристина предстали в одинаковых рубашках, расшитых пайетками.

Певица Виктория Цыганова уверена, что Орбакайте таким образом может привлечь несчастья в свой дом. Цыганова заподозрила исполнительницу в связи с темными силами.