Сланевская призналась, почему завела роман с женатым Данилицким

Певица Слава (Анастасия Сланевская) состояла в гражданском браке с Анатолием Данилицким почти 20 лет, у пары есть дочь Антонина. Но в 2022 году звезда неожиданно объявила о расставании с предпринимателем. Причиной разрыва стали измены партнера, пишет Рassion.ru.

В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» Анастасия озвучила, что преследовала в этом союзе лишь материальный интерес.

«Тогда мне было все равно, женат он или нет. Можете выставить меня полной сволочью. Я не хотела лезть ни в чью семью. Мне нужна была просто финансовая поддержка сильного человека. Мне не нужно было выходить за него замуж, рожать детей. Мне просто нужно было тогда забыть обо всех этих ужасных годах, связанных с рождением Сашули, сколько мы пережили», — поделилась Слава.

Певица уверена, что к ней прилетел бумеранг за разрушенную семью Анатолия.

«Карма, наказание, наверно, так и есть», — заявила артистка.

К разрыву многолетних отношений ее подтолкнули измены и отсутствие заботы и поддержки со стороны супруга.

Ранее Слава рассказала о предательстве близких людей. Она обвинила в некрасивом поведении своих коллег и родных, признавшись, что их поступки заставляют ее плакать.