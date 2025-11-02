Проклова высказалась о перспективе повторной свадьбы с бывшим мужем

В СМИ и социальных сетях обсуждается новость: Елена Проклова готовится снова выйти замуж за своего бывшего мужа Андрея Тришина, с которым развелась 10 лет назад. В браке пара состояла 30 лет, столько же лет их дочери Полине.

Спровоцировала слухи сама звезда, информирует «Комсомольская Правда».

«Мне вчера мой последний муж сделал предложение. Ну а что, делать вид, что мы живем разными жизнями, когда мы все равно живем вместе? Свой человек до конца своей жизни. И вообще, разрывать то, что было по-настоящему, непросто, сложно, а, мне кажется, невозможно», - сообщила Елена Проклова RTVI.

Однако на прямой вопрос о том, когда планируется повторное бракосочетание, актриса не ответила.

«Пока окончательного решения нет. Мы с Андреем еще думаем… А новость уже разнеслась по Интернету», - удивилась Проклова.

Ранее Елена Проклова в гостях у Татьяны Устиновой на шоу «Мой герой» рассказала о пережитом инсульте.

Заслуженная артистка РСФСР почувствовала себя плохо в ночь с 1 на 2 января 2022 года, когда ехала на гастроли в Санкт-Петербург. Проклова проснулась с дикой головной болью. Но с походом к врачу актриса затягивала, ее госпитализировали только под конец праздников. К тому времени Елена Игоревна не могла даже встать с кровати.