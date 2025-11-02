Соседов прокомментировал свои действия на шоу «ВИА Суперстар!»

Сергей Соседов ставил низкие оценки многим участникам шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ. В беседе с журналистами критик заявил, что ему совершенно не жаль артистов, которых нужно «расставлять по местам».

«Нет, нет и нет. Совершенно нет», - отметил он.

Музыкальный критик убежден, что только судьи могут грамотно оценить выступления участников. И расставлять артистов по местам должны члены жюри, а не ведущая Наташа Королева, сообщают Ura.news.

«Перед нами стоит такое задание: мы должны расставлять артистов по местам. Мы для этого там и сидим. Только один победитель может быть, в крайнем случае, если кто-то наберет одинаковое количество баллов, решать будет Наташа Королева. Но я сразу сказал и Лере Кудрявцевой, и Стасу Пьехе, что мы не должны перекладывать на Наташу этот выбор. Потому что мы — жюри, а не она. И, если мы всех участников одинаково расставим по местам, то, что вообще мы тогда там делаем?» - спросил Сергей Соседов.

Ранее Сергей Соседов выразил мнение, что Анна Семенович является самой бесталанной артисткой эстрады. При этом критик отметил, что певице лучше заниматься фигурным катанием, в котором она, по его предположению, сильна.