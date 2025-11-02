В Минске певца Shaman довели до слез

Российский певец Shaman не смог сдержать слез на концерте в Минске.

Артист расплакался после исполнения песни «Беловежская пуща», которую по просьбам зрителей пришлось спеть дважды, сообщил сам музыкант в своем telegram-канале.

«Минск! Вы потрясающие! Я не сомневался, я знал, что меня встретят как родного. Вместе мы исполнили любимые песни, а „Беловежскую пущу“ пришлось петь дважды — многие не скрывали слез. Совершенно особенная песня, душевная, трогательная и прекрасная от первого стиха до последнего звука», — написал Shaman в своем telegram-канале.

Певец поблагодарил белорусских поклонников за теплый прием и эмоциональную реакцию на выступление. Зрители также не остались равнодушными к концерту и оставили благодарственные комментарии в адрес артиста. Фанаты отметили особую атмосферу вечера и силу воздействия голоса музыканта, который, по их словам, «подарил частичку своей души».

Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, на протяжении последних месяцев активно работает над новым материалом, выпустив недавно сольную композицию «Белый ветер» и дуэт с Григорием Лепсом «Она не скажет „Да!“». В настоящий момент он гастролирует.