Садальский высмеял Соседова, назвавшего Понаровскую «новой Примадонной»

Станислав Садальский с сарказмом ответил Сергею Соседову, заявившему, что Ирина Понаровская сможет заменить Аллу Пугачеву. Актер убежден, что певица «не дотягивает» до уровня Примадонны.

Ирина Понаровская появилась во втором сезоне шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ. Сергей Соседов озвучил, что певица сможет занять место уехавшей из России Аллы Пугачевой, а о прежней Примадонне следует забыть, пишет издание passion.ru.

«Главный критик российской попсы Сергей Соседов и поздравил чернушный телеканал НТВ с приобретением в виде Ирины Понаровской, и выразил надежду, что ее триумфальное появление станет началом возвращения Ирины. И назвал ее новой Примадонной. Ну что можно сказать главному музыкальному критику? Может, Ирина и Примадонна, но однозначно, труба пониже и дым пожиже! Ну согласитесь?» — обратился к подписчикам Садальский.

Ранее Садальский напоминал, что у Пугачевой и самой в свое время были разные трудные периоды в карьере, когда ее пытались «запретить». Например, снимали с концертов в День милиции, опасаясь, что артистка скажет не те слова со сцены.

«Ее снимали, а чиновники были недовольны, что Пугачевой не было», — вспомнил актер.

Садальский подчеркнул, что сейчас «боднуть» Пугачеву хотят все, кому не лень.