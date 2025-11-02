Рэпера Icegergert вызвали в прокуратуру из-за экстремистского лозунга

Российский рэпер Георгий Гергерт, выступающий под сценическим именем Icegergert, получил уведомление о вызове в прокуратуру. Причина — экстремистский лозунг, который артист выкрикнул после своего концерта.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, рэперу грозит наказание в виде 15 суток ареста. Если Гергерт не явится в прокуратуру — к аресту может прибавиться штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Петербурге назначил 1,5 года условно поджигателю двери квартиры рэпера Мирона Фёдорова*.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.