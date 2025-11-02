«Доярка из Хацапетовки» стала участницей антиалкогольного шоу

Евгения Осипова, известная публике благодаря сериалам «Закрытая школа» и «Доярка из Хацапетовки», решила принять участие в новом проекте телеканала «Пятница!» «Звезды под капельницей».

Курировать лечение звезд от алкогольной зависимости будет врач-нарколог Василий Шуров. По планам организаторов, в клинику отправятся Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Рома Желудь и Евгения Осипова .

Проблемы с алкоголем у Осиповой начались после череды бед, пишет Экспресс Газета. Ее младший сын тяжело заболел. Тогда же она лишилась поддержки мужа – он ушел из семьи и завел молодую возлюбленную

«Я думала, что болезнь сына объединит нас, но он стал другим, стал поздно приходить домой. А сейчас я увидела буквально на днях в машине рядом с ним юную девушку. И мы ходили в какой-то момент к психологу: то есть история, когда он меня разлюбил, уже наступила давно, то есть моя забота воспринималась им, как навязчивость», - рассказывала актриса в эфире НТВ.

К счастью, Евгения нашла в себе смелость признать проблему и теперь имеет реальный шанс на полное выздоровление.

В 2022 году Евгения Осипова развелась с оператором Анатолием Симченко после 11 лет брака.