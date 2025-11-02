Охлобыстин назвал главное достоинство Натальи Орейро

Иван Охлобыстин убежден, что Наталья Орейро не просто прекрасная актриса, но также обладает множеством человеческих достоинств. Его слова передает Яна Чурикова в Telegram-канале.

«Она хорошая тетка, вот это самое главное. То, что она поет, то, что она актриса, то, что она звезда, то, что она танцует, то, что она трудоголик, такой фанат своего, — это все дополнительное к тому, что она хорошая тетка», — сказал он.

Иван и Наталья снимались в фильме «Письмо Деду Морозу», который выйдет в широкий прокат 27 ноября 2025 года. Охлобыстин пожелал удачи Наталье Орейро и всему съемочному коллективу фильма, пишет gazeta.ru.

«Мне хочется, чтобы она была счастливой. И чтобы она не считала это время даром потраченным, потому что все, кто там работал, достойны успеха», — резюмировал артист.

Аргентинская певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро, ставшая гражданкой РФ, приедет в Россию в ноябре, чтобы представить новую картину киностудии имени М. Горького «Письмо Деду Морозу». Об этом сообщила журналистам генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.