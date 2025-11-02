Охлобыстин назвал главное достоинство Натальи Орейро

Ирина Лебедева

Иван Охлобыстин убежден, что Наталья Орейро не просто прекрасная актриса, но также обладает множеством человеческих достоинств. Его слова передает Яна Чурикова в Telegram-канале.

© РИА Новости
«Она хорошая тетка, вот это самое главное. То, что она поет, то, что она актриса, то, что она звезда, то, что она танцует, то, что она трудоголик, такой фанат своего, — это все дополнительное к тому, что она хорошая тетка», — сказал он.

Иван и Наталья снимались в фильме «Письмо Деду Морозу», который выйдет в широкий прокат 27 ноября 2025 года. Охлобыстин пожелал удачи Наталье Орейро и всему съемочному коллективу фильма, пишет gazeta.ru.

«Мне хочется, чтобы она была счастливой. И чтобы она не считала это время даром потраченным, потому что все, кто там работал, достойны успеха», — резюмировал артист.

Аргентинская певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро, ставшая гражданкой РФ, приедет в Россию в ноябре, чтобы представить новую картину киностудии имени М. Горького «Письмо Деду Морозу». Об этом сообщила журналистам генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.