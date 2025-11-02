Бородин обрушился на Норкина, назвав его лицемером

Виталий Бородин ответил Андрею Норкину, ранее осудившему его за жалобы на звезд шоу-бизнеса. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) в Telegram-канале написал, что лучше быть «кляузником, чем лицемером». Об этом пишет портал passion.ru.

Андрей Норкин в эфире нового выпуска программы «Место встречи» на НТВ назвал главу ФПБК «рьяным моралистом, специализирующимся на написании кляуз на звезд».

Бородин же прошелся по «двуличным артистам».

«Ответ Норкину: лучше кляузник, чем быть лицемером. Мы-то, в отличие от вас, говорим им все в лицо и не стесняемся этого. Потому что у нас нет второго гражданства и заграничной недвижимости. И мы открыто поддерживаем президента России Владимира Путина и его курс. А вы кого поддерживаете? Пока непонятно», - написал он.

Ранее Виталий Бородин призвал наказать Геннадия Хазанова, который продал всю недвижимость в Москве. Бородин возмущен, что в то время, пока обычные граждане «платят налоги», Геннадий Хазанов «устроил тотальную распродажу российской недвижимости» на сумму около 1 миллиарда рублей. При этом сатирик не отказался от имущества в Латвии.