Джигурда изменился внешне на фоне борьбы с алкогольной зависимостью

Никита Джигурда принимает участие в новом реалити-шоу, где звезды проходят реабилитацию под присмотром профессионалов. Артист сильно изменился и уже не похож на прежнего «неистового» Джигурду. Он похудел, перестал краситься в рыжий цвет и ходит с седыми волосами, пишет издание super.ru

Шоумен признался, что сейчас борется с алкогольной зависимостью, и сказал, что у медийных персон, как и у обычных людей, есть право на ошибку.

«Звезды — такие же люди, как и все, — смеются, злятся и ошибаются. Этот проект не только увлекательный, но и нужный, поскольку честный разговор об алкоголе и зависимости — это очень важно», — считает Джигурда.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова, Никита Джигурда и Рома Желудь отправятся лечить зависимости в рамках шоу «Звезды под капельницей» от телеканала «Пятница!». Звезды шоу-бизнеса отправятся на курс реабилитации под руководством нарколога Василия Шурова.