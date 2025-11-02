Лолита раскрыла размер своей пенсии

Лолита Милявская сообщила, что ей необходимо работать, чтобы ее семья ни в чем не нуждалась. 61-летняя певица рассказала журналистам, что получает около 28 тысяч рублей пенсии с учетом надбавки жителя Москвы. Этой суммы на жизнь не хватает, так что Милявская продолжает трудиться, пишет портал passion.ru.

«Работаю, конечно, меньше, чем в 30, но пока я работаю — моя семья не ограничена ни в еде, ни в их потребностях… Пенсия не соответствует тем налогам, которые я платила и плачу. Я хорошо зарабатывающий пенсионер и ни в чем себя пока не ограничиваю», — призналась звезда.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин выяснил, сколько стоит заказать выступление певицы Лолиты Милявской. По его данным, заплатить артистке надо будет 5,7 млн рублей. Кроме того, необходимо учитывать райдер.