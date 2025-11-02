Дочь Успенской продает свои картины по 500 тысяч рублей

После всех громких скандалов Татьяна Плаксина помирилась со звездной мамой, начала певческую карьеру, теперь же позиционирует себя как художника. Она впервые выставила свои картины на международный аукцион. Стоимость их начинается от 500 тысяч рублей, пишет Экспресс Газета.

Татьяна сообщила, что работает «на пересечении наивного и метафизического искусства, где простая форма служит проводником сложных внутренних процессов».

«Долгое время я держала свои работы как личные свидетельства внутреннего пути: тишины, сопротивления, очищения, настойчивого возвращения к себе. Это была территория, где я училась слышать собственный голос, не бегая за шумом мира и не подстраиваясь под его ритм. К живописи я пришла не как к ремеслу, а как к способу выживания, способу вернуть себе голос и тело, пережив испытания, которые редко становятся публичной витриной», - написала она в личном блоге.

В сентябре Любовь Успенская певица рассказывала, что стала инициатором разрыва отношений своей дочери Татьяны Плаксиной с женихом-бизнесменом Никитой Плотниковым. Она подчеркивала, что посчитала мужчину недостойным Плаксиной.