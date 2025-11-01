Литвинова заявила, что занимается самоистязанием ради красоты

58-летняя Рената Литвинова иронично рассказала о том, как поддерживает стройность и красоту.

В своём телеграм-канале режиссёр призналась, что временами буквально «занимается самоистязанием».

«Криосауны, полезная еда без глютена, мяса, молочных продуктов и сахара, лазерные "капельницы", спорт и отсутствие шампанского. Всё не поправишь, но временами бросаешься спасать саму себя», — перечислила Литвинова.

Подписчики неоднократно отмечали, что актриса выглядит чрезмерно худой, и даже выражали тревогу за её состояние, подозревая у неё анорексию. Сама Рената на подобные комментарии не реагирует.

