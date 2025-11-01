«Повесил долги»: раскрыты подробности отношений Булановой с мужем

Муж певицы Татьяны Булановой — бизнесмен Валерий Руднев — повесил на артистку многомиллионные долги. Об этом «Абзац» сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Напомним, что 56-летняя Буланова и 37-летний Руднев заключили брак в июне 2023 года. При этом вместе они уже шесть лет. Известно, что пара переживает некоторые финансовые трудности и все из-за долгов Руднева, связанных с рестораном, который он подарил певице.

«Действительно, он повесил на нее многомиллионные долги. Таня их выплачивает, но частично. Знаю, что в плане заработка у нее сейчас все в порядке за счет большого количества концертов и корпоративов. Никому не будет приятно положение, когда муж наделал долгов. Она держится», — сказал Дворцов.

По его словам, у Булановой и Руднева «все хорошо, но не идеально». Продюсер добавил, что певица стремится ограждать свою личную жизнь даже от близких друзей, поэтому часто носит переживания в себе до определенного момента.