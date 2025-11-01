«Принесли домой и положили в чемодан»: Боярский раскрыл правду о тяжелом детстве

Михаил Боярский на протяжении 50 лет радует зрителей ролями в театре и кино. Но жизнь артиста не всегда была успешной и яркой — его детство прошло в не самых простых условиях.

Ранние годы Боярского прошли в коммунальной квартире: родители Михаила, которые тоже были актерами, ютились в комнате 16 кв. метров.

«Меня принесли домой и положили в… чемодан, потому что кроватки не было, но это меня не огорчало. Мне казалось, я был самым счастливым ребенком на свете», — приводит его слова Kp.ru.

Звезда фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра» в детстве даже не знал о существовании отдельных квартир и горячей воде. Родителям приходилось мыть Михаила у включенной духовки, чтобы он не замерз.

Однако актер с теплом вспоминает жизнь в непростых условиях. Боярский регулярно ел у соседей и говорит, что это был «коммунальный рай».

Родители будущей звезды советского и российского кинематографа хотели, чтобы он стал музыкантом, но пианиста из Боярского не вышло, несмотря на 11 лет музыкальной школы. В старших классах Михаил решил поступить в театральный вуз и до сих пор не жалеет о своем выборе.

