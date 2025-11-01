Актриса Татьяна Бабенкова объяснила, почему не рассказывает о муже. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» дала интервью журналу «Атмосфера».

Знаменитость принципиально отказывается публично обсуждать семейную жизнь. 34-летняя актриса замужем два года, но об ее избраннике ничего не известно. Женщина говорит, что сознательно ограждает личное от посторонних.

«Я не обсуждаю в интервью свою личную жизнь, оставляя это для себя. Мне так комфортнее», — цитирует артистку WomanHit.ru.

Напомним, о своем замужестве Татьяна Бабенкова сообщила в 2023 году. Она поделилась кадрами со свадьбы и написала о супруге – «он самый лучший мужчина на планете Земля». Подробности — имя и профессию избранника актриса раскрывать не стала.

