Катя Лель озвучила новую версию пропажи бывшего мужа во Франции

Певица Катя Лель озвучила новую возможную версию исчезновения бывшего мужа Игоря Кузнецова. Исполнительница допустила, что экс-супруг стал приставать к чужой жене – он остановился во Франции в гостевом доме у человека, к которому поехал по новому бизнес-проекту.

© Passion.ru

Подробностями она поделилась в шоу «Секрет на миллион».

«Первая версия, которую я подумала и озвучила его другу, — может, он пристал к жене человека, к которому поехал. Он спокойно мог», — призналась певица.

Бывший супруг артистки пропал полгода назад – к тому моменту они не общались 2,5 года. Кузнецов пропал во Франции за день до вылета обратно в Москву.

«В этот момент он разговаривал по телефону с другом, как вдруг связь оборвалась», - рассказала певица.

Лель не верит в версию, что Игорь утонул. Кузнецов был спортсменом и вряд ли не справился с волнами.

Личные вещи мужчины остались в гостевом домике. По мнению артистки, «кто-то что-то не договаривает».

Ранее певица делилась, что бывший муж постоянно приходит ей во сне. Лель намерена дойти до истины и узнать, куда исчез человек.