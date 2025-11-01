Скандал, длящийся 30 лет: почему Майкла Джексона обвиняют в педофилии

Наследники певца Майкла Джексона тайно выплатили 2,5 миллиона долларов пяти истцам, обвиняющим артиста в сексуальном насилии, сообщают СМИ. Однако потерпевшие остались недовольны и намерены снова обратиться в суд. Джексона обвиняют в насилии и педофилии с конца 90-х годов. Причины, подробности и предполагаемые жертвы — в материале «Вечерней Москвы».

Почему Джексона стали обвинять в педофилии

У поп-короля Майкла Джексона при жизни было ранчо «Неверленд», о котором ныне ходят целые легенды. На территории артист обустроил парк развлечений с аттракционами, зоопарком и кинотеатром. В основном здании были гостевые номера, где часто останавливались дети. Все это напоминало летний лагерь, но в то же время стало основой для самых разных слухов.

В 1993 году Джексона впервые обвинили в педофилии. Тогда отец 13-летнего Джордана Чандлера, часто посещавшего «Неверленд», заявил, что певец заставлял мальчика трогать его гениталии. Когда дело дошло до суда, Джексон заключил с Чандлером-старшим сделку и заплатил ему 20 тысяч долларов. А в 2009 году самого Джордана «замучила совесть» и он признался во лжи.

В том же году сестра артиста Ла Тойя Джексон рассказала, что ее брат действительно «имеет странные отношения с детьми».

— Скажите мне, какой 35-летний мужчина будет проводить время с маленьким мальчиком в течение 30 дней? Или запираться в комнате с другим мальчиком на пять дней и никуда не выходить из нее? Я люблю своего брата, но это неправильно. Я не хочу, чтобы дети страдали, — говорила она.

В 2003 году британский журналист Мартин Башир снял фильм «Жизнь с Майклом Джексоном». В нем артист рассказывал репортеру о своей жизни и гулял с ним по «Неверленду». На одном из кадров артист, держа за руку 13-летнего подростка Гэвина Арвизо, рассказал, что спал с ним в одной кровати. Дети якобы сами приходили к нему в комнату, потому что им нравилось лежать рядом с любимым артистом. Никаких пошлых намеков Джексон не делал.

Вскоре после выхода фильма в суд поступил новый иск. Джексона обвинили в растлении Гэвина Арвизо. Семья мальчика рассказала, что артист в присутствии детей просматривал порносайты и имитировал половой акт с резиновыми куклами, угощал мальчиков алкоголем. Обвинения поддержали несколько подчиненных и домработников Джексона.

В защиту певца выступили другие дети, в том числе юный актер Маколей Калкин. Позднее артиста оправдали в связи с отсутствием доказательств его вины.

Что говорил сам артист

Майкл Джексон долгое время отказывался комментировать обвинения в педофилии и редко давал интервью. Когда же дело дошло до крупного скандала, артист активно занялся благотворительностью.

Затем он начал категорически отрицать все обвинения и делал это до самой своей смерти. По словам музыканта, родители, подавшие иски в суд, просто хотели нажиться на нем и на своих детях. Еще он говорил, что вдохновляется детьми.

— Дети не предавали, не обманывали и не подводили меня. А взрослые — подводили. Взрослые и весь мир подвели, — говорил он в одном из интервью.

После смерти Джексона в 2009 году борьбой за честное имя певца занялись его наследники.

«Покидая Неверленд»

Скандал не утих даже после смерти Майкла Джексона. В 2013 году СМИ со ссылкой на ФБР утверждали, что с 1989 года певец приставал к 17 несовершеннолетним. Утверждалось, что за молчание артист заплатил им в общей сложности около 35 миллионов долларов.

Тогда же в суд обратился хореограф Уэйд Робсон, который был свидетелем со стороны защиты по делу Джексона еще в 2003 году. Теперь он поддержал обвинения. Мужчина заявил, что дал ложные показания, поддавшись манипуляциям. В итоге дело закрыли. Но на этом Робсон не остановился.

В марте 2019 года телеканал HBO представил четырехчасовой документальный фильм «Покидая Неверленд», посвященный событиям, происходившим на ранчо Джексона. В основу «документалки» легли показания Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, который тоже якобы подвергался насилию со стороны артиста. Робсону на момент предполагаемого преступления было семь лет, а Сейфчаку — 10.

Мужчины рассказали, как Джексон помогал им делать первые шаги в шоу-бизнесе, приглашал на свое ранчо и окружал заботой. Артист подружился с их семьями и полностью завоевал их доверие. А затем якобы начал к ним приставать. Джексон, по словам потерпевших, учил их мастурбировать, занимался с ними сексом и организовал «систему безопасности», по которой их не могли застать в «процессе».

Наследники Джексона подали иск к HBO, потребовав 100 миллионов долларов в качестве компенсации за клевету. В итоге телеканал проиграл суд. Джеймсу Сейфчаку, который тоже обратился в суд, отказали в удовлетворении исковых требований.

Тайные выплаты жертвам

В 2020 году в суд обратилась семья Касио, в которой от действий Майкла Джексона якобы пострадали четверо сыновей и одна дочь. В результате они получили компенсацию в размере 13 миллионов фунтов стерлингов. Семью это не устроило, и в октябре 2025 года они вновь обратились в суд. Кроме того, в 2023 году апелляционный суд возобновил иски Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака.

А в начале 2025 года наследственный фонд Майкла Джексона тайно выплатил семье Кассио 2,5 миллиона долларов. До этого истцы получили еще 16,5 миллиона долларов, но этого оказалось недостаточно. Семья заявила, что наследники артиста оказывали на нее давление и вынуждали согласиться на условия, которые она не понимала.

По данным Financial Times, Кассио намерены продолжать судиться с наследниками Джексона. Суд решает, стоит ли выносить это дело на открытое заседание или продолжать рассматривать его в закрытом режиме. Наследники певца выступают против этого и по-прежнему называют обвинения ложными.

Майкл Джексон после смерти оказался в центре еще одного скандала — его фамилию нашли в списках финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в торговле людьми и склонении к проституции. В документах по делу Эпштейна упоминаются и другие американские знаменитости. Мужчина якобы выкупил целый остров для секс-вечеринок.