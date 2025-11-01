Стало известно, где развеют прах актера Попова

Тело известного актера Романа Попова, умершего 28 октября от осложнений после проведенной химиотерапии, кремируют. Часть праха развеют над Черным морем, часть захоронят на Троекуровском кладбище, рассказала «Аргументам и фактам» основатель и генеральный директор кинофестиваля «Алые паруса» Ирина Громова.

Актер скончался на 41-м году жизни 28 октября 2025 года. Причиной стал рецидив рака мозга. Прощание прошло в траурном зале ЦКБ №1 в Москве 1 ноября.

«Роман Попов хотел, чтобы развели часть праха развеяли над Черным морем, а часть — захоронили на Троекуровском кладбище. Это вот его такое было пожелание», — отметила Громова.

По ее словам, мама популярного стэндап-комика живет в Сочи. Директор предположила, что организацию церемонии развеивания праха над морем возьмет на себя именно Светлана Эдуардовна, тем более, что мероприятие будет семейным, без привлечения внимания общественности.

Маленькая дочь Романа Попова прижалась к матери на прощании с отцом в Москве

Попов в студенчестве увлекался КВН, после переезда в Сочи в 2003 году начал комедийную карьеру на телевидении. Совместно с Оганесом Григоряном создал юмористический дуэт «20:14. Город Сочи» и стал резидентом шоу Comedy Club.

В 2016 году Роман снялся в сериале «Полицейский с Рублевки», в котором исполнил роль капитана Игоря Мухича. Роль принесла актеру широкую известность.

Также Попов сыграл в сериалах «Детективное агентство Мухича», «Остаться друзьями», «Бедный олигарх» и в фильме «Новогодний ол инклюзив».