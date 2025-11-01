Стало известно, какое наследство оставил актер Роман Попов

Юрист Александр Хаминский рассказал, что у умершего актера и комика Романа Попова было четыре объекта недвижимости: две квартиры в Москве, жилье в Сочи и загородная резиденция в Московской области.

© Вечерняя Москва

По его словам, речь идет о таунхаусе, который ранее выставляли на продажу за 54 миллиона рублей, однако сделка, судя по открытым источникам, так и не состоялась. Помимо недвижимости, к наследству могут относиться и объекты интеллектуальной собственности — авторские и смежные права на фильмы, сериалы и телепроекты с участием артиста.

Эксперт отметил, что при отсутствии завещания наследниками первой очереди станут супруга Юлия, трое несовершеннолетних детей — 15-летний сын и две дочери 13 и 6 лет — а также мать актера. Его отец, как напомнил юрист, умер четырнадцать лет назад. Хаминский пояснил, что имущество, приобретенное Поповым в браке, находится в совместной собственности, поэтому супруга получит половину, а оставшаяся часть будет делиться между наследниками первой очереди.

Стало известно, где развеют прах актера Попова

Он также добавил, что независимо от наличия завещания несовершеннолетние дети и мать актера сохраняют право на обязательную долю — не менее половины от того, что они получили бы по закону в случае наследования без завещания, передает Aif.ru.

Прощание с Романом Поповым проходит 1 ноября в ритуальном зале при Центральной клинической больнице. В Сети появились кадры с церемонии.

Актер и юморист Олег Верещагин рассказал «ВМ» о своем покойном друге. По его словам, Попов помогал больным детям. Верещагин также отметил, что на такое способны далеко не все люди: только святые могут помогать другим, когда болеют сами.