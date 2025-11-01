Клава Кока отреагировала на резкую критику Соседова

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) отреагировала на критику журналиста Сергея Соседова в адрес артистки Люси Чеботиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Кока отметила, что высказывания критика не обоснованы. Она напомнила, что не раз сама становилась объектом его возмущений.

«Обвинять Люсю в том, что она поет под фонограмму? Что-что, а голос у нее очень крутой. Она невероятно поет, всю жизнь в музыке! На всех сольниках и многих мероприятиях она поет вживую, поэтому, как минимум, это несостыковочка. Про меня то, что он говорит, тоже можно делить», — заявила Высокова.

Артистка добавила, что сама выросла до того, чтобы сидеть в жюри, а сейчас и вовсе готовит клип с 50 артистами.

Клава Кока сделала неожиданное заявление о своем возрасте

Ранее Соседов заявил, что на российской эстраде есть много певиц, которым нужно сменить род деятельности, так как вокальными данными они не обладают. Среди них он назвал и Чеботину.