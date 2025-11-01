Сын Краско заявил, что сиделка сняла деньги с карты актера после его смерти

Сын Ивана Краско заявил, что сиделка актера сняла деньги с карты после его смерти. Федор Краско выступил с обвинениями в адрес женщины по имени Дарья, которая ухаживала за артистом в последние годы его жизни. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Напомним, что Иван Иванович умер 9 августа 2025 года на 95-м году жизни. После его смерти начался скандал. Сиделка в беседе с журналистами рассказывала, что была поклонницей актера, а потом стала за ним ухаживать. По ее словам, она делала это не ради денег. Но родственники утверждают, что она имела доступ к банковской карте актера и незаконно сняла с нее денежные средства уже после его смерти.

«Она сняла с нее 25 тысяч рублей. Это вообще какой-то кошмар был... Но она вернула не все, а только 15 тысяч. Сказала, что больше нет. Это какая-то клоунада», — заявил сын актера.

Он добавил, что Краско нужно было везти в больницу раньше. Но сиделка якобы уверяла, что актер сам не хочет туда ехать.

«Если бы его раньше увезли, может, и не было бы такого исхода. Просто уже поздно было. Но Дарья все время ко мнению отца на этот счет прислушивалась. Хотя у него уже сознание было не то», – добавил он.

Сейчас семья Ивана Краско прекратила всякое общение с Дарьей, но требует от нее возврата недостающих 10 тысяч рублей.

