Харламов рассказал о последнем разговоре с актером Поповым

Комик Гарик Харламов заявил, что в последний раз разговаривал с актером, звездой сериала «Полицейский с Рублевки» Романом Поповым за год до его смерти. Об этом он рассказал на прощании с Поповым, видео в Telegram опубликовало Starhit.

Юморист не раскрыл содержание разговора с Поповым. При этом он добавил, что общался с родными актера, когда занимался сбором средств для них.

Харламов также заявил, что Попов не передал ему никакого последнего напутствия.

«Он, во-первых, никогда не жаловался... Я думаю, ему было бы сложно это сделать», — добавил комик.

Кроме того, он указал, что болезнь Попова развивалась стремительно.

Прощание с Поповым прошло в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента России в Москве. Согласно последней воле актера, его кремируют.

Попова не стало 28 октября. Актеру было 40 лет. В 2025 году он столкнулся с рецидивом рака мозга.