Жена Романа Попова заявила о принятии актером смерти

Жена актера Романа Попова Юлия дала первый комментарий после церемонии прощания с мужем. Ее цитирует Telegram-канал Shot.

Она рассказала, что артист очень плохо себя чувствовал последние полгода и понимал, что скоро его не станет.

«Он сказал: "Я принял смерть"», — поделилась Юлия.

Уточняется, что перед смертью Попов был в тяжелом состоянии и не говорил.

Ранее мать Романа Попова произнесла трогательную речь на прощании с сыном.