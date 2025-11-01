Шестилетняя дочь Романа Попова попрощалась с отцом

Шестилетняя дочь актера Романа Попова Марта произнесла речь на прощании с отцом. Соответствующие кадры публикует Super.ru.

Девочка вышла к микрофону вместе с матерью, женой артиста Юлией.

«Не сдерживая слез, маленькая Марта заявила, что папа навсегда останется с ней», — говорится в материале.

Супруга артиста также взяла слово — Юлия с трудом говорила из-за слез и брала паузы, чтобы отдышаться.

Ранее в Москве началась церемония прощания с Романом Поповым.

Актера не стало после рецидива рака мозга, ему было 40 лет. Он впервые столкнулся с болезнью в 2018 году, спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025 году болезнь вернулась с осложнениями.