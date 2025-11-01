Дибров начал борьбу: "Через несколько недель у меня будет сильнейшее оружие"
Фигура Дмитрия Диброва вот уже который месяц активно обсуждается публикой на фоне скандального развода с Полиной Дибровой. Казалось бы, они уже расстались, и обсуждать сплетникам нечего, но тут подоспел свежий скандал. На этот раз в Сети появилась информация, что ведущий намерен отобрать фамилию у своей жены. Дмитрия эта ситуация несказанно возмутила, о чем стало ясно после появления Диброва на премьере в театре. Отвечая на вопросы журналистов перед началом спектакля, телеведущий озвучил необходимость высказаться о наболевшем.
"С удивлением я узнал, что намерен оттяпать у Полины моё имя, её клуб и так далее. А мог бы кто-нибудь показать мне конкретно фрагмент интервью, где бы я это сказал? Ответ: нет такого! Никогда я не говорил этого. Перед вами типичные экскременты инфоглистов. Я подал с помощью моих юристов заявку в Роспатент, чтобы действительно защитить моё имя, но не от Полины. Первое, что я сделаю, получив такие документы-выпишу все необходимые разрешения на безграничное использование моего имени в работе Полины. В слове работа здесь логическое ударение. Именно благодаря этой работе, моя фамилия кормит моих детей", - пояснил ведущий.
Также Дибров рассказал, откуда растут ноги, что называется, у таких слухов.
"Это появилось от непреодолимого желания интернетных инфоглистов сдаивать деньги, внимание и лайки-- это валюта в сети- с копрофагов, то есть, людей, которых интересует только дерьмо вокруг них. Вот как это работает: из интервью, где я сказал, что намерен защитить свою фамилию и подать заявку в Роспатент, чтобы моя фамилия была синонином поиска новых решений, а не синонимом "провинциального адьюльтера", какой-то человек сделал вывод, что я у Полины намерен отобрать фамилию. Этот человек выдумал свою реакцию и приписал её мне. Этот человек понимает только кухонные разборки. Вот от этого я намерен защитить свою фамилию, фамилию Полины и своих детей и внуков", - сообщил ведущий.
По словам Диброва, у него уже есть стратегия защиты.
"Сейчас ни мне, ни моим сотрудникам по медиасфере- тем, кто завоевал внимание миллионов людей, работая, на сцене, на экране, на телевидении, действительно нечем защититься от клеветнической напраслины, которая чем больше воняет, тем больше привлекает этих самых копрофагов. Но счёт пошёл: через несколько недель у меня в руках будет сильнейшее оружие для того, чтобы юристы могли закрывать эти сайты и сдаивать с них деньги, которые они сдоили с бедной зазевавшейся публики. Вот тогда и посмотрим. Я надеюсь, что по моим следам в Роспатент обратятся и мои коллег. И тогда мы начнём великую ассенизацию Рунета", - сообщил Дибров.