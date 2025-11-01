Дибров начал борьбу: "Через несколько недель у меня будет сильнейшее оружие"

Фигура Дмитрия Диброва вот уже который месяц активно обсуждается публикой на фоне скандального развода с Полиной Дибровой. Казалось бы, они уже расстались, и обсуждать сплетникам нечего, но тут подоспел свежий скандал. На этот раз в Сети появилась информация, что ведущий намерен отобрать фамилию у своей жены. Дмитрия эта ситуация несказанно возмутила, о чем стало ясно после появления Диброва на премьере в театре. Отвечая на вопросы журналистов перед началом спектакля, телеведущий озвучил необходимость высказаться о наболевшем.

"С удивлением я узнал, что намерен оттяпать у Полины моё имя, её клуб и так далее. А мог бы кто-нибудь показать мне конкретно фрагмент интервью, где бы я это сказал? Ответ: нет такого! Никогда я не говорил этого. Перед вами типичные экскременты инфоглистов. Я подал с помощью моих юристов заявку в Роспатент, чтобы действительно защитить моё имя, но не от Полины. Первое, что я сделаю, получив такие документы-выпишу все необходимые разрешения на безграничное использование моего имени в работе Полины. В слове работа здесь логическое ударение. Именно благодаря этой работе, моя фамилия кормит моих детей", - пояснил ведущий.

Также Дибров рассказал, откуда растут ноги, что называется, у таких слухов.

"Это появилось от непреодолимого желания интернетных инфоглистов сдаивать деньги, внимание и лайки-- это валюта в сети- с копрофагов, то есть, людей, которых интересует только дерьмо вокруг них. Вот как это работает: из интервью, где я сказал, что намерен защитить свою фамилию и подать заявку в Роспатент, чтобы моя фамилия была синонином поиска новых решений, а не синонимом "провинциального адьюльтера", какой-то человек сделал вывод, что я у Полины намерен отобрать фамилию. Этот человек выдумал свою реакцию и приписал её мне. Этот человек понимает только кухонные разборки. Вот от этого я намерен защитить свою фамилию, фамилию Полины и своих детей и внуков", - сообщил ведущий.

По словам Диброва, у него уже есть стратегия защиты.