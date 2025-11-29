Индиана Джонс по-австралийски: что стало с Данди «Крокодилом»

Голливудский актер Пол Хоган не может похвастаться славой Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне или Жан-Клода Ван Дамма. Многие даже не смогут сразу вспомнить его имя и в каких фильмах он снимался. Но если спросить у поколения 1980–1990-х годов, смотрели ли они культовый фильм «Крокодил Данди», то большинство точно ответят утвердительно. Обаятельный и слегка диковатый образ австралийского охотника полюбился российским кинозрителям наряду с персонажами «Звездных войн», «Терминатора», «Назад в будущее».

Пол Хоган родился 8 октября 1939 года в австралийском городе Лайтинг-Ридже. В молодости артист не хватал звезд с неба и был обычным работягой. Хоган участвовал в строительстве моста через Сиднейскую бухту, работал каменщиком и монтажником. Коллеги, которые любили Пола за открытый и веселый характер, однажды в шутку предложили ему попробовать принять участие в шоу талантов. Хоган принял вызов и вскоре стал настоящей телевизионной звездой. В 1973 году он запустил собственное юмористическое шоу The Paul Hogan Show.

Кинокарьера Пола началась гораздо позже. В 1985 году он снялся в австралийском мини-сериале «Армейский корпус», посвященном событиям Первой мировой войны. А в 1986 году артист сыграл главную роль в своей жизни — охотника «Крокодила» Мика Данди. Фильм с небольшим бюджетом, без звездного актерского состава, где единственной американской актрисой была Линда Козловски, собрал в прокате 330 млн долларов США. Картина прославила Хогана и принесла ему «Золотой глобус».

Всего за свою карьеру Пол снялся в 45 кино- и телепроектах. Хотя Хоган пробовал браться за самые разные роли, именно образ Данди «Крокодила» так и остался главным успехом артиста.

После развода с первой супругой он женился на своей коллеге по съемочной площадке Линде Козловски. Пара прожила вместе до 2013 года. В браке у них родился сын по имени Чэнс.

