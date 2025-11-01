«Оксана устала терпеть»: почему разводятся Джиган и Самойлова и с кем останутся четверо детей

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова сейчас находятся в процессе развода. Пока суд официально не расторг брак, супруги видятся с детьми по очереди. При этом артист чаще всего проводит время со своим единственным сыном Давидом. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов допустил, что Джиган будет добиваться полной опеки над наследником.

За 13 лет в браке у рэпера и блогерши родились четверо детей — дочери Ариела, Лея и Майя и сын Давид. Все несовершеннолетние близки как с матерью, так и с отцом. Но в связи с тем, что сын в семье один, Джиган уделяет ему особое внимание. Сейчас, когда Самойлова подала на развод, исполнитель все свободное время проводит с мальчиком. Недавно он даже набил на ноге тату с его лицом.

«Я думаю, что дети останутся с матерью. Но, возможно, Оксана будет делить сына с Джиганом. А девочек будет воспитывать мама. Но опять же будем смотреть по факту», — рассказал Дворцов.

Причина развода супругов остается неизвестной. По словам продюсера, брак распался из-за зависимостей Джигана.

«Оксана устала терпеть его все эти выходки с запрещенными веществами* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность), скандалы, алкоголь и тому подобное», — поделился Сергей Дворцов.

Несмотря на то, что в личной жизни у Джигана сейчас все сложно, его карьера идет в гору. Продюсер отметил, что рэпер востребован и в скором будущем собирается поднять гонорар.

«В ближайшем будущем гонорары вырастут. Сейчас заказать его на корпоратив стоит в районе 4−5 млн рублей. Зависит от города, в котором организуют мероприятие», — поделился продюсер.

