Появились подробности родов невестки Жасмин: из полиции в роддом

Певица Жасмин принимает поздравления: она впервые стала бабушкой. У ее сына Михаила и его жены Евы родился сын. Артистка сообщила об этом со сцены на церемонии вручения музыкальной премии. Ну а подробностями данного события новоиспеченная бабушка эксклюзивно поделилась с «МК».

- Жасмин, расскажите, как проходила беременность невестки?

- Благополучно, она вполне справилась с этим особенным периодом. Мы, конечно, всё это время были рядом с ней, помогали и поддерживали: наблюдали, как она заботливо относится к своему здоровью, следили за всем необходимым. Вся наша семья была очень рада и благодарна за то, что всё идет хорошо, и с нетерпением ожидала появления малыша.

— Когда родился малыш, как вы сами узнали об этом? Какие были эмоции?

— Эмоции были самыми нежными и восторженными! А как я узнала, что внук скоро появится на свет? Накануне мы с Евой отправились в отделение полиции, чтобы сделать ей регистрацию по месту жительства — да мы из тех людей, кто откладывает бумажную волокиту на потом (смеется). Выходя из учреждения, Ева вдруг сказала: «Ой, кажется, началось». Так что невестка поехала буквально из полиции в роддом (улыбается). Теперь это наш семейный анекдот. До полуночи я была на связи и с сыном, и с врачами, убедилась, что все идет по плану и только потом легла спать. Буквально заставила себя, ведь на следующий день я должна была выступать на «Золотом граммофоне», и нужно было как следует отдохнуть и подготовиться. Утром, как проснулась, схватилась за мобильный телефон, где уже было сообщение от сына, что в 04:34 я стала бабушкой.

—⁠ Ваш сын волновался?

— Ой, Миша, наверное, волновался больше всех нас вместе взятых (улыбается). Всё-таки мы, женщины, в этом плане более стрессоустойчивые. Он хотел присутствовать на родах, но Ева сказала, что справится самостоятельно с этой задачей. И у нее всё прекрасно получилось: малыш родился весом 3750 г. и ростом 55 см — настоящий богатырь.

— Вы уже были в роддоме или когда планируете увидеть внука?

— В роддом я примчалась в этот же день. Привезла цветы, шарики. Даже поменяла подгузник малышу.

… Признаюсь, при взгляде на малыша, я испытала легкую щемящую грусть: невыносимо жалко, что мой папа не дожил до этого счастливого момента. В честь рождения правнука он бы на радостях уже танцевал лезгинку прямо на улицах Москвы.

— Какие подарки приготовили внуку?

— Подарки еще не приготовила — не стала заранее покупать. Так что мне предстоит масштабный шоппинг — продавцы детских магазинов — крепитесь (смеется).