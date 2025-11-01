Актер Верещагин: Попов болел, но постоянно собирал деньги для других

ТК «Звезда»

Ушедший из жизни актер Роман Попов был не просто настоящим профессионалом своего дела, но и очень добрым, отзывчивым человеком. Своими воспоминаниями о нем поделился его коллега Олег Верещагин. Несмотря на то что сам Попов страдал от тяжелого заболевания, он регулярно занимался сбором средств для тех, кому нужна была медицинская помощь.

© ТАСС
«Сами знаете, каким был Рома. Очень добрый и светлый человек. Несмотря на то что он сам страдал от болезни, он часто звонил и просил поучаствовать в благотворительных мероприятиях для поддержки детей с особенностями развития. Такое только у святых людей бывает, когда тебе самому нужна помощь, а ты не забываешь о других», - сказал Верещагин.

Актер Роман Попов умер 28 октября, ему было 40 лет. Одной из самых запоминающихся ролей Романа стал персонаж из комедийного сериала «Полицейский с Рублевки». Причина смерти актера - рецидив рака головного мозга, с которым Попов боролся с 2018 года. Болезнь быстро прогрессировала, незадолго до смерти актер практически ослеп. У Романа остались жена и трое детей.

Преждевременная смерть актера потрясла многих его коллег и поклонников. Заслуженная артистка России Любовь Руденко рассказала о поддержке со стороны родных и близких, которую старались оказывать Роману. С ее слов, у них была организована группа, в которой ежедневно обсуждали помощь актеру. К нему в больницу постоянно ездили, старались общаться и веселить. Сам он до последних дней оставался очень добрым, добавила Руденко.