Мама Романа Попова произнесла речь у гроба сына

Мама актера Романа Попова стоя у гроба назвала сына светлым человеком и сказала, что он всегда будет рядом с ней. Родственники, друзья и коллеги пришли на церемонию прощания со звездой сериала «Полицейский с Рублевки», который умер после борьбы с раком мозга. Кадры публикует StarHit.

У артиста остались жена Юлия и трое детей: сын Федор, дочери Елизавета и Марта. Они не могли сдержать слез. Мать покойного, Светлана Эдуардовна, в своей речи отметила то, что Роман был очень добрым и светлым человеком. Его свет освещал других людей.

«Как много сердец он захватил, как много людей сейчас благодарны ему и за его работу, за то, что он был таким искренним и добрым. Я горжусь своим сыночком. Ему было тяжело в последние дни. Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот выбор. Я знаю, что он всегда будет рядом со мной», – произнесла она.

Напомним, семь лет назад артисту был поставлен диагноз — рак головного мозга. Тогда ему удалось одержать победу в борьбе с болезнью, и казалось, что самое тяжелое испытание осталось позади.

Однако, минувшей весной болезнь вернулась, причем в более агрессивной форме. На этот раз артист столкнулся с рядом серьезных осложнений: он полностью ослеп на один глаз, частично потерял слух и лишился возможности самостоятельно передвигаться.

