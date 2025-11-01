Задержание, скандалы и «жесткая травля»: как живет Нурлан Сабуров

В последнем выпуске «ЧБД» юморист Эмир Кашоков пошутил о том, что казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров сдает дом жене и троим детям, но тот не стал опровергать слухи. Издание News.ru выяснило, как живет артист.

Официально у Сабурова и Дианы двое детей: Мадина и Тагир. В сентябре 2023 года появились слухи о третьем ребенке, но подтверждений не было. 19 мая 2025-го Сабуров был задержан в Шереметьево за нарушение миграционного режима. Он заплатил штраф в 5000 рублей и должен добровольно покинуть Россию. За повторное нарушение ему могут запретить въезд на 5 лет.

После начала СВО Сабуров долго молчал, но потом начал шутить на политические темы, усилив меры безопасности. В 2022 году его выступление в Алма-Ате обернулось скандалом из-за шутки об украинской активистке, что вызвало русофобию и угрозы его семье. Он признавался, что столкнулся с настоящей травлей. В 2021 году Сабуров грубо высказался о Ксении Собчак на концерте в Балашихе, используя нецензурную лексику.

Сабуров не сдержался в выражениях, описывая бывшую ведущую «Дома-2». Юморист отреагировал на слова Собчак, которая обвинила его в неподобающем поведении на выступлении в Лос-Анджелесе. Тогда публика потребовала от него высказать свое мнение об Украине.