Сделавшая татуировку с Бандерой Наргиз снова спела на русском в США

Певица Наргиз Закирова исполнила в США несколько композиций на русском языке, которые ей запретил петь продюсер Максим Фадеев.

Закирова выступила на вечеринке в честь Хэллоуина, который отмечают 31 октября. Артистка исполнила песни «Ты — моя нежность» и «Вдвоем», написанные Максимом Фадеевым. Ранее продюсер запретил Наргиз ей исполнять.

Отметим, что сбежавшая за границу и поддерживающая Украину исполнительницу пела на русском языке.

Напомним, Наргиз Закирова в мае 2022 года была задержана на границе России. Ее выдворили из страны и назначили запрет на посещение сроком 50 лет. После этого певица начала гастролировать по странам СНГ и Европы. В июле 2024 года Закирова показала татуировку с изображением Степана Бандеры.

Также мы писали, что Наргиз Закирова призналась в любви Америке в День благодарения. Знаменитость назвала страну родной. До этого она получила паспорт США и публично отреклась от родины.