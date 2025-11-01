Как зарабатывают уехавшие из России артисты

На этой неделе в Государственной Думе рассматривали вопрос о пенсиях лиц, признанных иностранными агентами. Было предложено направлять их на специальные счета, чтобы они могли управлять этими средствами после возвращения и ответа перед законом. Издание kp.ru выяснило, как зарабатывают артисты, уехавшие их РФ.

Как отмечается, некоторые артисты, среди которых есть и иноагенты, продолжают получать пенсии в России, подтверждая свое существование ежегодными действиями. По правилам, пенсии артистам, уехавшим за границу, выплачиваются в рублях на счета в российских банках или по доверенности представителю. Ежегодно они должны подтверждать свое проживание, например, через дипломатические представительства или консульства РФ.

Адвокат Сергей Романов сообщил, что законодательство не предусматривает лишения права на пенсию из-за статуса иноагента или смены места жительства. Выплаты прекращаются только при утрате основания для их назначения или смерти получателя.

Уточняется, что 68-летний Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой живут в Каннах, получая пенсию около 68 тыс. рублей. Назаров ранее был оштрафован за дискредитацию ВС РФ.

71-летний Борис Гребенщиков* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) живет в Лондоне, получает пенсию в размере 22 тыс. рублей, выступая на небольших площадках в разных странах.

71-летний Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) с семьей проживает в Израиле, получает пенсию в размере более 70 тыс. рублей, занимаясь производством вина и выступая с концертами за границей.

*признаны Минюстом иностранными агентами