Дочка Славы планирует стать мамой во второй раз

Дочь певицы Славы Александра Морозова хочет стать матерью во второй раз. Девушка надеется, что сможет родить уже в ближайший год. Об этом она рассказала корреспондентам «МК».

Весной 2023-го года Саша стала мамой впервые: она родила сына, которого назвали Арсением. С ним, как уверяет Морозова, она проводит все свободное время и каждый раз радуется его успехам.

- В этом году сын пошел в детский сад, и, честно говоря, его оттуда не вытащишь, - говорит она. – Он уже прошел адаптацию. Хотя иногда бывают дни, когда сын по утрам не хочет туда идти. Но вечером его просто невозможно забрать.

Не так давно Александра принимала участие в известном телевизионном шоу, в котором одержала победу. Девушка говорит: сын с интересом смотрел по телевизору за всеми испытаниями, которые она проходила в проекте.

- Был момент, когда я прыгала с вышки и плакала, - делится Александра. – Он увидел этот момент по телевизору и говорит: «Мама плачет, мама плачет. Надо ее пожалеть».

Александра призналась «МК», что они с мужем мечтают о большой семье. Поэтому в обозримом будущем планирует подарить сыну братика или сестричку.

- Мы, конечно, с мужем планируем в ближайший год, - поделилась девушка. – Я бы еще мальчика хотела родить. Честно говоря, мне понравилось воспитывать именно мальчика.

К слову, Морозова призналась, что ее звездная мама не против, если в семье появится еще один малыш, а она станет бабушкой во второй раз. Александра призналась, что с мамой у нее очень хорошие отношения: они доверяют самые сокровенные тайны и во всем друг другу поддерживают.