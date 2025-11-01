Проскурякова публично унизила Игоря Николаева

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова познакомились в 2005 году. После концерта мэтра в Екатеринбурге 23-летняя начинающая певица решила дождаться исполнителя у служебного входа и передала ему диск со своими песнями.

Но композитор не спешил звонить талантливой артистке. Второй раз они встретились, когда Юлия прилетела на конкурс "Народный артист" в Москву. Но и тут ей не улыбнулась удача. Уезжая из столицы, девушка сама позвонила Николаеву, а он в ответ предложил встретиться.

Через полгода у Проскуряковой и Николаева случился первый поцелуй. Юлия влюбилась в композитора. Сейчас у артистов крепкая семья, они растят дочь Веронику, которой недавно исполнилось 10 лет.

Однако про Проскурякову и Николаева то и дело распускают слухи. То в Сети обсуждали, что Игорь Юрьевич не приехал на праздник дочери, потому что был далеко от Москвы, выступал с сольным концертом в рамках своего тура. То теперь один из коллег Николаева, пожелавший остаться инкогнито, в беседе с Telegram-каналом Свита Короля раскритиковал недавний пост Юлии о том, что она заболела в Китае. Инсайдер назвал недопустимым поведение Проскуряковой, мол, таким образом она могла унизить мужа.

Напомним, артистка на своей странице в соцсети, сообщила, что сильно заболела за границей. Юлия обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать ей какие-нибудь лекарства, ведь она не понимает китайский и не может из-за этого купить препараты в аптеке. Однако вскоре Проскурякова удалила эту запись.

Коллега Николаева заявил, что жена такого именитого музыканта не может нуждаться в чьей-то помощи, кроме как супруга.