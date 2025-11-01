Дмитрий Дибров наорал на журналистку

Российский телеведущий Дмитрий Дибров накричал на журналистку, которая задала ему вопрос о любовницах. Случай произошел в театре, куда Дибров пришел посмотреть гастрономический спектакль.

Журналисты стали спрашивать телеведущего о том, какую еду ему готовила бывшая жена Полина. На что Дибров ответил, что предпочитает блюда японской кухни, а в браке его экс-супруга делала жареную картошку. Однако одна из сотрудниц СМИ решила уточнить, готовит ли телеведущему его якобы любовница. На что Дмитрий не стерпел и высказался в довольно жесткой форме.

«А вы откуда берете такую информацию? Почему вы говорите, что они у меня есть? Вы врете? <...> А вы врете: у меня нет любовниц! Съели?! Подождите, я еще на вас в суд подам», — ответил разгневанный ведущий.

Его слова приводит MK.RU.

После этого он повернулся и направился обратно в зал. Дибров также отклонил все предложения продолжить разговор с присутствовавшими коллегами из СМИ.

В конце августа развернулся один из самых резонансных семейных конфликтов этого года. Миллиардер Роман Товстик принял решение оставить супругу и шестерых общих детей ради новых отношений с Полиной Дибровой — женой известного телеведущего Дмитрия Диброва, воспитывающей троих сыновей. Одновременный разрыв двух браков грозит перерасти в один из наиболее обсуждаемых светских скандалов года. Ситуация сопровождается взаимными претензиями сторон, обвинениями в неверности и многочисленными интригами.