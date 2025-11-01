Наследники Майкла Джексона выплатили по делу о домогательствах 2,5 млн долларов

Фонд наследников Майкла Джексона в начале 2025 года выплатил 2,5 млн долларов пяти истцам по делу о домогательствах, возникшему еще в 2020 году.

Наследственный фонд Майкла Джексона в начале 2025 года выплатил 2,5 млн долларов пяти человек, которые утверждали, что стали жертвами сексуального насилия со стороны певца, сообщает Financial Times, на которую ссылается ТАСС.

Эта сумма стала частью урегулирования спора, начавшегося в 2020 году и оцениваемого в 16,5 млн долларов. Истцы утверждают, что тогда на них было оказано давление и соглашение было подписано без полного понимания условий.

По информации издания, потерпевшие сейчас добиваются увеличения выплаты и желают, чтобы дело рассматривалось в открытом суде. Ожидается, что суд Лос-Анджелеса примет решение, состоится ли слушание публично или спор останется в частном арбитраже. Наследники певца называют обвинения ложными и напоминают, что соглашение 2020 года предполагает закрытое разбирательство.

Отмечается, что возможный публичный процесс способен оказать негативное влияние на выход биографического фильма Michael, запланированного на 2026 год. Продюсером этой ленты является Грэм Кинг, получивший премию «Оскар» и известный по фильмам «Авиатор» и «Богемская рапсодия».

Майкл Джексон уже сталкивался с обвинениями в неподобающем поведении с детьми в 1990-х годах и в ходе разбирательства в 2005 году, но тогда был полностью оправдан. Спустя десять лет после его смерти эти темы были вновь подняты в документальном фильме 2019 года, после которого также последовало урегулирование между наследниками артиста и заявителями.

