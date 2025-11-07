Джордж Клуни и Амал: одна из красивейших историй любви Голливуда

В 2014 году на весь мир прогремела неожиданная новость: главный голливудский холостяк Джордж Клуни женился. Это известие стало сенсацией — актер, который десятилетиями уверял, что не верит в брак, наконец встретил женщину, ради которой изменил свое мнение. Ею стала Амал Аламуддин — блестящий юрист, выпускница Оксфорда и адвокат по правам человека. С чего началась их история и как они живут сегодня — в материале «‎Рамблера».

Знакомство

Их встреча произошла летом 2013 года в Италии. Амал приехала в дом актера на озере Комо в качестве гостя общего друга. Джордж позже рассказывал, что моментально почувствовал к незнакомке интерес:

«Она зашла — и я понял, что это не просто красивая женщина. В ней было что-то, что заставило меня слушать, а не говорить»

После этого они начали переписываться — почти каждый день. Амал в то время жила между Лондоном и Нью-Йорком, занимаясь международными делами, а Джордж снимал новый фильм. По словам актера, именно в этой переписке и родилось чувство.

«Я поймал себя на мысли, что каждое утро первым делом проверяю почту, жду ее письма», — рассказывал Клуни в интервью журналу People.

Свадьба

Весной 2014 года Клуни сделал предложение. Это произошло дома, в уютной и знакомой обстановке — без свидетелей и камер. «Я встал на колено и сказал, что хочу провести с ней всю жизнь. Она долго молчала, и я решил, что все испортил. Но потом она сказала “да”, и я понял, что это был лучший момент в моей жизни», — рассказывал Джордж.

27 сентября того же года пара поженилась в Венеции. Это было роскошное, но не показное торжество. На церемонии присутствовали самые близкие друзья пары — Синди Кроуфорд, Мэтт Деймон и Билл Мюррей. Снимки с церемонии обошли все мировые издания: Vogue, InStyle и People публиковали эксклюзивные кадры с подписью «Клуни наконец-то женился». Многие журналы называли свадьбу «самым стильным событием года».

Платье Амал от Oscar de la Renta стало иконой: кружевной шлейф, классический силуэт, элегантность без показного блеска. Сам Клуни позже признавался, что был ошеломлен: «Она выглядела так, как будто была создана для этого дня».

Рождение детей

В июне 2017 года у супругов родились близнецы — Элла и Александр. Тогда Клуни впервые публично заплакал, признав, что дети изменили его представление о жизни. «Раньше я думал, что самое главное — работа. Теперь я понимаю: нет ничего важнее их троих», — говорил Клуни в эфире шоу CBS Sunday Morning.

Вместе Амал и Джордж основали Clooney Foundation for Justice — фонд, помогающий защищать жертв несправедливых судебных процессов, нарушений прав человека и политических преследований. Амал продолжает адвокатскую практику, представляя интересы журналистов и политзаключенных в судах Организации Объединенных Наций (ООН).

Как они живут сегодня?

В 2025 году Джорджу Клуни исполнилось 64 года. Он продолжает работать в кино и занимается продюсированием. Амал преподает в Колумбийском университете и ведет громкие дела в международных судах.

За одиннадцать лет брака Клуни и Амал ни разу не становились героями скандальных заголовков. Они избегают лишней публичности, редко появляются на вечеринках. Супруги живут между Лос-Анджелесом, Лондоном и той самой судьбоносной виллой на озере Комо, выстраивая отношения на взаимном уважении, заботе и любви, а не на показном гламуре.

Клуни не раз признавался, что именно Амал изменила его взгляд на жизнь. «С ней я стал спокойнее и взрослее. Она — мой лучший в мире человек», — говорил он в документальном интервью Netflix. В интервью The Times актер добавлял:

«Мы не ссоримся, потому что умеем слушать друг друга. Это проще, чем кажется. А если спорим — то только о том, кто раньше пойдет выключать чайник»

Журналисты отмечают, что Амал никогда не превращала статус жены голливудской звезды в инструмент славы. Она остается независимым профессионалом, а Клуни — любящим мужем, который искренне гордится успехами супруги.

Клуни признается, что все еще поражен тем, как изменилась его жизнь: «Когда-то я считал себя прирожденным холостяком. А теперь каждое утро благодарю судьбу за то, что встретил ее».

