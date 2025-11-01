Лепс вмешался в скандал невесты Авроры Кибы с Боней

Певец Григорий Лепс вмешался в скандал невесты Авроры Кибы с Викторией Боней. Об этом сообщает The Voice.

В 2025 году Виктория Боня выпустила шоу, в котором высказалась о долгах семьи Авроры и попытках решить финансовые проблемы за счет Лепса. В ответ на заявления модели Киба усомнилась в ее репутации и порядочности. Та, в свою очередь, подала в суд на невесту Григория за оскорбление чести и достоинства.

Певец долгое время не комментировал конфликт Авроры, однако, выйдя к прессе на «Золотом граммофоне», Григорий заявил, что у Виктории нет шансов в суде. По словам артиста, он успокаивает возлюбленную и призывает ее не нервничать.

«Говорю: «Успокойся! Все будет нормально». Мы победим», — высказался Лепс.

