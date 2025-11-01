Алкоголизм, личная жизнь и редкие выходы в свет: как живет Татьяна Догилева

В последнее время 68-летняя актриса Татьяна Догилева редко появляется на светских мероприятиях, однако все же посетила премьеру заключительного сезона сериала «Вампиры средней полосы». News.ru рассказал, что известно о жизни артистки.

Выход в свет

Звезда сериала появилась на премьере в компании своей дочери. Дресс-код мероприятия был выдержан в стиле сериала, однако артистка предпочла классический образ без экспериментов: черно-белый кардиган, топ и черные брюки.

Актриса с радостью участвовала в фотосессиях, позируя не только с дочерью, но и с коллегами и друзьями. Сама премьера заключительного сезона «Вампиров средней полосы» ожидается 1 ноября.

Личная жизнь

Во время студенчества Догилева встречалась с народным артистом России Юрием Стояновым. Она признавалась, что актер был «героем, романтиком с кудрявыми волосами, мастером спорта по фехтованию».

«Приехал из Одессы, и у него были деньги. Мы вместе играли этюды, вот и влюбились. В первом семестре мне поставили тройку, и я сказала Юрию, что мы расстаемся. Он ходил страдающий, но к концу второго курса женился на прекрасной девушке», — рассказывала актриса.

В 1978 году Догилева вышла замуж за помощника режиссера по имени Александр, с которым она познакомилась на съемочной площадке фильма «Безбилетная пассажирка». Спустя три месяца брак распался.

Вторым супругом Догилевой был сатирик Михаил Мишин, с которым она прожила с 1990 по 2008 год. В браке родилась дочь Екатерина.

«Не все гладко было в этих отношениях, но они закончились браком. Мне нравилось быть женой, мы были интересной парой: он — писатель, я — актриса. Но я не сумела состояться как жена», — рассказывала артистка.

Екатерина Догилева также стала актрисой. Она жила и работала в США, окончила актерские курсы в Кембридже и Американскую академию драматического искусства.

Алкоголизм

В начале 2000-х годов у Догилевой возникли проблемы с алкоголем. Тогда она почти перестала сниматься в кино. Кроме того, в это же время умерли ее родители и брат. Актриса признавалась, что состояние было настолько тяжелым, что она согласилась на лечение в психиатрической клинике — на почве алкоголизма она стала страдать от депрессии.

Актриса признавалась, что начинала пить на вечеринках и премьерах, а после долго не могла остановиться. По словам Догилевой, она приходила на съемки в состоянии опьянения всего два раза, однако каждый раз из-за этого их приходилось переносить.

Продолжение карьеры

Сейчас Догилева продолжает сниматься в кино. В 2025 году она приняла участие в съемках сериалов «Аллигатор», «Мэр поневоле» и «Золотая кровь». Кроме того, в работе находятся еще шесть проектов с ее участием.