72-летней Елене Прокловой сделали предложение руки и сердца

72-летняя Елена Проклова сообщил, что ее бывший муж Андрей Тришин сделал ей новое предложение руки и сердца. Об этом сообщает RTVI.

Актриса развелась с супругом в 2015 году, однако все эти годы пара продолжала общаться.

«Мы никак не могли пожить друг для друга, находились какие-то задачи, проблемы. Последний муж сделал мне предложение, а что делать, мы живем разными жизнями, когда все равно живем вместе», — заявила звезда.

Проклова также добавила, что еще не ответила мужчине, но скорее всего даст свое согласие на повторную свадьбу.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова заявила, что согласна сыграть в спектакле с актером Михаилом Ефремовым после его условно-досрочного освобождения (УДО).