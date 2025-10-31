«Думала, что брежу»: Барановская рассказала о встрече с сыном в реанимации

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, что первым, кого она увидела в реанимации салехардской больницы, был ее старший сын Артем. О произошедшем она поведала News.ru на церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

В середине октября стало известно об экстренной госпитализации Барановской в Салехарде. Телеведущая жаловалась на сильные боли в животе.

«Знаете, когда ты открываешь глаза в реанимации и плохо соображаешь, где ты находишься, и первое, кого ты видишь, это своего старшего сына в маске, то это дорогого стоит. Это для меня было очень неожиданно. Я сначала подумала, что я брежу. У него маска, эти глазища. Это сразу придало силы», — со слезами на глазах рассказала Барановская.

Она отметила, что в больнице сын не отходил от нее ни на шаг.

Напомним, что в феврале 2025 года Барановская перенесла абдоминопластику живота по медицинским показаниям. Поводом к операции стало расхождение мышц после третьих родов.