Лепс пообещал поднять цены на билеты после скандала во Владивостоке

Певец Григорий Лепс объявил о намерении повысить стоимость билетов на свои концерты и сократить время выступления после скандала во Владивостоке. Соответствующее заявление он сделал в беседе с News.ru на церемонии вручения наград «Золотой граммофон».

Ранее вокруг Лепса разгорелся скандал после его выступления во Владивостоке. По словам зрителей, певец пришел на концерт в состоянии алкогольного опьянения, курил и использовал нецензурную лексику при возрастном ограничении 12+. Стоимость билетов варьировалась от 3,2 тысяч до 20 тысяч рублей. Несмотря на это многие зрители не стали терпеть поведение Лепса и ушли с концерта.

Певец в беседе с News.ru напомнил, что длительность скандального шоу составила два часа 55 минут.

«Если кому-то на концерте не понравилось мое выступление такой длительности, я могу сказать, что следующий концерт будет составлять один час 50 минут, чтобы не расстраивались», — сказал Лепс.

Он отметил, что не следит за слухами по поводу своих выступлений. При этом Лепс заявил, что планирует поднять стоимость билетов.