Дибров накричал на журналистку из-за вопроса о любовницах

Дмитрий Дибров после развода с Полиной Дибровой стал выходить в свет все чаще. Сегодня он был замечен в театре в центре Москвы. Поскольку ведущий пришёл на гастрономический спектакль, журналисты спросили, какую еду он ест сам и готовила ли ему Полина.

Дмитрий сообщил, что предпочитает японскую кухню, а в браке Полина, помимо прочего, готовила ему любимую жареную картошку.

"Сейчас она с детьми в Африке", - сообщил Дмитрий.

Но на этом провокационные вопросы не закончились.

"А, может, вам любовница делала?"- неожиданно спросила тележурналистка.

И вот тут-то Дмитрий не выдержал. До этого он дал комментарий на тему, собирается ли он отнять у бывшей жены свою фамилию ( об этом активно пишут в интернете). Сообщил, что не собирается, что это все клевета, и армия юристов работает над тем, чтобы в Сети перестали порочить честное имя Диброва. За время интервью ведущий уже достиг некоего эмоционального накала, поэтому вопрос миниатюрной девушки с микрофоном вывел Дмитрия из себя.

"А вы откуда берете такую информацию? Почему вы говорите, что они у меня есть? Вы врёте? Зачем вы это делаете: вам больше сказать нечего? Вы больше не можете ничего производить? - Только врать? А вы врете: у меня нет любовниц! Съели?! Подождите, я ещё на вас в суд подам", - бросил в лицо корреспондентке разгневанный телеведущий. Видя такую реакцию, некоторые девушки открыли рты.

Затем он развернулся и удалился в зал, отказавшись от дальнейшей беседы с коллегами.

Напомним, что Дмитрий Дибров развёлся женой с Полиной, что стало одной из самых обсуждаемых историй. Теперь они ходят по светским мероприятиям порознь и, кстати, ни разу не вылили друг на друга грязи в беседах со СМИ.