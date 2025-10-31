Трехлетний внук Осборна повторил шокирующий трюк дедушки с летучей мышью

Внук рок-музыканта Оззи Осборна, сын звезды реалити-шоу Келли Осборн «повторил» скандальный номер деда, однажды откусившего голову летучей мыши. Новым видео с трехлетним мальчиком Келли Осборн поделилась на своей странице в социальной сети TikTok.

Накануне Дня всех святых звездная мама запечатлела своего сына Сидни, одетого в костюм скелета и с плюшевой летучей мышью. На видео видео, как он сначала кусает игрушку, а после откусывает ей голову и весело смеется.боль на котором видно, как он откусывает большой кусок от чучела летучей мыши, прежде чем начисто оторвать ей голову.

«Он учился у величайших, папа!» — подписала пост Келли.

Этот вызвавший много критики трюк Оззи исполнил в 1982 году на сцене. После этого он отправился делать прививку от бешенства. Записи оригинального инцидента не сохранилось, но Осборн воссоздал момент с летучей мышью для телепередачи в 1998 году.

Вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.

Позже эксперт объяснила, как Оззи Осборн откусил голову летучей мыши.