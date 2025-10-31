Продюсер огласил серьезный диагноз Аллы Пугачевой: уже не скрыть

Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой покинула Россию три года назад после того, как Максима Галкина* признали иноагентом. Примадонна с тех пор скитается по миру — певица жила в Израиле, а сейчас находится на Кипре. Поговаривают, что в скором времени семейство переберется в Болгарию, дом Алла Борисовна там уже купила.

Артистка страдает из-за постоянных переездов. В Израиле ей не подошел жаркий климат, обострились проблемы с сердцем. Сама Пугачева не скрывает, что уже давно ее здоровье шалит. У Примадонны целый букет болезней.

А недавно психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, что из-за стресса, который был вызван бегством из России, могло ухудшиться и душевное состояние Примадонны.

"Из-за стресса может произойти трансформация психики, генерализованное тревожное расстройство. Охлаждение отношений во взрослом возрасте особенно тяжело переживается. Когда рушится привычное, люди находятся в невротическом состоянии", — сообщил специалист.

Согласен с такими выводами и продюсер Леонид Дзюник, работавший с Филиппом Киркоровым, когда тот был в браке с Примадонной. Музыкального деятеля до глубины души задело интервью Пугачевой иноагенту Екатерине Гордеевой. Продюсер нашел некоторые высказывания артистки далекими от правды. Дзюник не сдержался и на эмоциях раскрыл диагноз Аллы Борисовны.

"Я считаю, что могу сказать правду, чтобы Пугачева не делала из себя прям такую великую мать всего шоу-бизнеса. У них венчанный брак с Киркоровым, и вдруг она заявляет, что он ей ничего не дал. Значит, ты перед Богом врала, когда вступала с ним в брак. Но что творилось в последнее время? Особенно высказывания, связанные с Джохаром Дудаевым (террорист, первый президент самопровозглашенной Республики Ичкерия. — прим.ред.). Это, я считаю, уже маразм на фоне климакса", — заявил Дзюник в беседе с NEWS.Ru.

*лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр