Лера Кудрявцева назвала свой главный недостаток, мешающий ей жить

Лера Кудрявцева не прочь время от времени выйти на откровенный разговор. Некоторое время назад она сдала с потрохами своего супруга Игоря Макарова, рассказав о его алкоголизме. А сегодня телеведущая пожаловалась… на саму себя.

Звезда ТВ раскрыла свой главный недостаток, который мешает ей спокойно жить.

«Все знают, что я перфекционист. Мне капец как самой тяжело с этим жить. Ну, помимо чашек в одну сторону, майки по полочкам в ровную стопку, и не дай Бог развод от воды на зеркале, например — я не усну», — написала Кудрявцева в своем ТГ-канале.

Звезда добавила, что она возьмется за тряпку и примется все перемывать, чистить и перекладывать. Близкие, по словам Леры, уже привыкли к ее «кукухе». Однако «строит» ведущая не только родных, но и тех, с кем ей приходится работать.