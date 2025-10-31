Раскрыты ранее неизвестные факты из жизни Киркорова с Пугачевой

Певица Алла Пугачева во время брака с Филиппом Киркоровым тратила его деньги на личные проекты и развлечения. Об этом в беседе с News.ru заявил продюсер Леонид Дзюник.

Он отметил, что именно он показал Киркорову, куда уходят его деньги.

«Я лично привел инвесторов на проект "Анастасия Стоцкая" на 250 тысяч долларов. Это, на минуточку, 2004 год. Все деньги на следующий день куда-то исчезли. Киркоров потом их лично возвращал», — рассказал Дзюник.

По его словам, на эти деньги Пугачева строила завод по производству напитков, выпускала чипсы «АБ» и оплачивала проживание в отеле Балчуг со своим будущим супругом — юмористом Максимом Галкиным*. Кроме того часто певица спускала деньги в казино.

«В это время Киркоров не вылезал из гастролей. Пугачева не работала ни одного дня в период своего брака с певцом», — сказал Дзюник.

В связи с этим, по его мнению, заявления артистки о том, что Киркоров ничего ей не дал, противоречат фактам их совместной жизни. Продюсер считает, что поведение Пугачевой является нечестным по отношению к бывшему супругу.

*признан иноагентом.